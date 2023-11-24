Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:09

Конюшков: «В игре с «Динамо» многое не получилось, начало вышло скомканным»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков прокомментировал результат матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Многое не получилось. Начало вышло скомканным. Первые десять минут были не под нашим контролем. Мотивация «Динамо» была понятной: они проиграли нам в первых двух матчах. Кроме того, у них день рождения клуба. Поздравляем их, конечно, но никаких скидок и поблажек из-за этого бело-голубым никто не делал. Проиграли первые десять минут, но потом вернулись. Второй период, я считаю, остался за нами. У нас было очень много моментов, которые нужно было просто реализовывать. Впечатления от сезона неплохие. Матчи идут через день. Всегда приятнее играть, чем тренироваться. Играем, любим хоккей. Нахожусь в предвкушении матча со СКА», — приводит «РБ Спорт» слова Конюшкова.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 34 играх. «Торпедо» идет на четвертой строчке с 42 очками в 34 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/bogdan-konyushkov-v-igre-s-dinamo-mnogoe-ne-poluchilos-nachalo-vy-shlo-skomkanny-m/
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Богдан Конюшков
1
0
Читайте также
Самодурова теперь тренер. Чемпионка Европы привела ученицу к медали «Гран-при»
МедиаКалешин. Как первая лига становится брутальной. Колонка Казакова
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Мизулина заявила о трех уголовных делах в отношении Шарлота
Появились подробности задержания подмосковных чиновников
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

КХЛ: «Адмирал» победил «Сочи», «Динамо» Минск — ЦСКА. Расписание матчей 24 ноября

Пачкалин: «Спартак» глупо ошибся в третьем периоде в матче против СКА»