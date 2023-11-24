Конюшков: «В игре с «Динамо» многое не получилось, начало вышло скомканным»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков прокомментировал результат матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3).

«Многое не получилось. Начало вышло скомканным. Первые десять минут были не под нашим контролем. Мотивация «Динамо» была понятной: они проиграли нам в первых двух матчах. Кроме того, у них день рождения клуба. Поздравляем их, конечно, но никаких скидок и поблажек из-за этого бело-голубым никто не делал. Проиграли первые десять минут, но потом вернулись. Второй период, я считаю, остался за нами. У нас было очень много моментов, которые нужно было просто реализовывать. Впечатления от сезона неплохие. Матчи идут через день. Всегда приятнее играть, чем тренироваться. Играем, любим хоккей. Нахожусь в предвкушении матча со СКА», — приводит «РБ Спорт» слова Конюшкова.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 34 играх. «Торпедо» идет на четвертой строчке с 42 очками в 34 матчах.