Конюшков о том, что вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки в сторону ворот соперника: «Главное — делать это умно»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился мнением об изменениях в правилах КХЛ.

С сезона-2024/25 вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки в сторону ворот соперника. Ранее голкиперы получали за это малый штраф.

«Уже ознакомился с правилами. Посмотрим, как отразятся. В игре все недочеты будут видны. Пока сложно сказать, какие нововведения положительно или негативно скажутся. Плюс, что вратарю теперь можно вперед выбрасывать шайбу. Главное — это делать умно. Если где-то поднаелся, можно выкинуть вратарю. Больше в плюс, чем в минус это правило», — приводит Legalbet слова Конюшкова.

Первый матч регулярного чемпионата КХЛ-2024/25 «Локомотив» — «Металлург» пройдет 3 сентября.