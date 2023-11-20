Конюшков об НХЛ: «Нужно понимать, куда ты уезжаешь, в какую систему, дадут ли тебе там играть»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков в интервью «СЭ» поделился мнением об отъезде молодых игроков за океан.

«Нужно понимать, куда ты уезжаешь, в какую систему, дадут ли тебе там играть. У каждого свой путь, я не могу осуждать ребят, которые туда уехали рано. Мне кажется, что сначала нужно окрепнуть тут с мужичками и уже потом ехать пробовать там свои силы», — сказал Конюшков.

В 2023 году 20-летний Конюшков выбран «Монреалем» в 4-м раунде драфта НХЛ под общим 110-м номером.

В регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 защитник «Торпедо» набрал 16 (2+14) очков в 31 встрече.