Защитник «Торпедо» Конюшков — о матче с «Динамо»: «Просто невероятно, какая у нас атмосфера!»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков прокомментировал победу над московским «Динамо» (4:3 ОТ) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии стал 3-2 в пользу нижегородской команды.

«Хорошая, боевая игра, все осознают важность каждого матча в плей-офф и в плане психологического настроя тоже, — цитирует Metaratings.ru Конюшкова. — Ведь вести 3:2 в серии это комфортней, чем догонять. При своих лютых трибунах, как сказал Сергей Гончарук, играть в кайф. Даже в конце, когда объявляли Дениса Яна автором гола, болельщики начали кричать Ян, и у нас аж уши заложило, думал, мы играем на стадионе «Энфилд». Это просто невероятно, какая у нас атмосфера! Многие отмечают, что в этом матче было больше силовых приемов. Даже, когда мы здесь начинали серию, то тоже была силовая и контактная игра, а вот в Москве уже больше была скоростная встреча. Сейчас дома опять началась силовая борьба».

Шестая игра в серии пройдет 12 марта в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.