Защитник «Торпедо» рассказал, что иногда читает комментарии от болельщиков в соцсетях

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков в интервью «СЭ» рассказал о ведении соцсетей.

«Это прежде всего интересно болельщикам. Многие видят нас только на льду, максимум в интервью. А остальную жизнь не видят. У нас есть для этого влог на нашем канале. Я иногда читаю комментарии, люди пишут, что «классно смотреть, спасибо пресс-службе, что делает такое. Очень приятно, что у нас родная команда такая позитивная добрая, узнаем мальчишек с другой стороны». Нам это ничего не стоит, просто ведем себя как обычно, при этом нас снимают на камеру», — сказал Конюшков.