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Сегодня, 14:51

Защитник «Торпедо» Силаев рассказал о физических кондициях

Виктория Кравченко
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Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о своей физической форме.

«Ларионов говорит, что никто не смотрит, что мне 17 лет. Если ты пришел в КХЛ, ты должен играть как взрослый человек. Но при этом тренерский штаб понимает, что телом я еще не вырос. Мой мышечный корсет с кем-то еще не позволяет бороться на равных. Да, я высокий и вешу 94 килограмма, но этого не всегда хватает. И если сейчас этим фанатично заняться, прям вплотную, то из этого, наверное, ничего хорошего не выйдет», — цитирует Силаева Sport24.

В этом сезоне 17-летний защитник провел 31 матч в КХЛ, набрав 9 (2+7) очков. «Торпедо» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-597619-silayev-trenery-govoryat-u-tebya-budut-ruki-kak-tvoi-nogi-a-nogi-kak-seychas-u-tebya-dve-nogi
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Антон Силаев
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