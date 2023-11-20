Защитник «Торпедо» Силаев рассказал о физических кондициях

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о своей физической форме.

«Ларионов говорит, что никто не смотрит, что мне 17 лет. Если ты пришел в КХЛ, ты должен играть как взрослый человек. Но при этом тренерский штаб понимает, что телом я еще не вырос. Мой мышечный корсет с кем-то еще не позволяет бороться на равных. Да, я высокий и вешу 94 килограмма, но этого не всегда хватает. И если сейчас этим фанатично заняться, прям вплотную, то из этого, наверное, ничего хорошего не выйдет», — цитирует Силаева Sport24.

В этом сезоне 17-летний защитник провел 31 матч в КХЛ, набрав 9 (2+7) очков. «Торпедо» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.