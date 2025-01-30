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Сегодня, 20:10

Защитник «Трактора» Дэй назвал верным решением переезд в КХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник челябинского «Трактора» Логан Дэй рассказал, что перед переездом в Россию слышал позитивные отзывы о КХЛ от форварда минского «Динамо» Сэма Энаса.

«Сэм говорил, что ему очень нравится в КХЛ. И Зак Фукале (вратарь «Трактора» — Прим. «СЭ») тоже лестно отзывался о лиге. Я пробыл здесь месяц и думаю, что это было верным решением. Как проходит адаптация в «Тракторе»? Великолепно! В Челябинске работают прекрасные люди — каждый готов помочь. Здесь есть все, что нужно», — сказал хоккеист Legalbet.by.

В текущем сезоне на счету 30-летнего Дэя 9 матчей и 3 ассиста.

Американец становился с фарм-клубом «Вашингтона» «Бейкерсфилд Кондорс» двукратным обладателем главного трофея АХЛ — Кубка Колдера (2023, 2024).

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Трактор
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