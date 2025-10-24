Видео
24 октября, 14:13

Защитник «Трактора» Дронов оштрафован и дисквалифицирован на пять матчей за удар судьи КХЛ

Анастасия Пилипенко

Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицировали на пять матчей за применение силы против судьи, сообщила пресс-служба КХЛ.

Эпизод произошел во втором периоде матча FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:5). Дронов толкнул одного из арбитров в спину, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Дронова по п. 1.27 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении лиги.

«Трактор» с 20 очками занимает 6-ю строчку в таблице Восточной конференции.

10

  • Сергей А.

    Так то судейка дорогу преграждал до шайбы. С хрена ли дисква? Судью надо штрафовать. Кстати что там с неприкасаемым радулей за его базар и угрозы матом?

    25.10.2025

  • Alexey Lobachev

    Абсолютно согласен с судьями : кто смотрел матч, тот поймет - нервишки подлечит болезный, благо время свободное появилось.

    24.10.2025

  • Статистик80

    за обещение пса вы.бать судейку - ничего не дали, здесь за то, что матрас под коньки лезет пятёру выписали... может стоило Дронову клюшкой у.ать матраса

    24.10.2025

  • Статистик80

    судейских возглавляет конченный мразота

    24.10.2025

  • За спорт!

    Довели судьи Гришку, у нас спокойнее был.

    24.10.2025

  • ёzhic8

    Арбитру тоже пятеру тогда, за откровенное вмешательство в ход матча

    24.10.2025

  • ёzhic8

    Что-то в Челябинске не ладится, ни рыбы ни кокосов Воздух испортился , что-ли

    24.10.2025

  • jgh

    Лига гавно

    24.10.2025

  • ValeraK

    Если случайно, то несправедливое наказание. Если намеренно, то несправедливое наказание.

    24.10.2025

  • Иваныч

    Прав был Разин. Девочки обидчивые.

    24.10.2025

    Григорий Дронов
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Трактор
