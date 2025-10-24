Защитник «Трактора» Дронов оштрафован и дисквалифицирован на пять матчей за удар судьи КХЛ

Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицировали на пять матчей за применение силы против судьи, сообщила пресс-служба КХЛ.

Эпизод произошел во втором периоде матча FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:5). Дронов толкнул одного из арбитров в спину, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Дронова по п. 1.27 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении лиги.

«Трактор» с 20 очками занимает 6-ю строчку в таблице Восточной конференции.