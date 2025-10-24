Защитник «Трактора» Дронов оштрафован и дисквалифицирован на пять матчей за удар судьи КХЛ

24 октября, 14:13
Защитник «Трактора» Григорий Дронов дисквалифицировали на пять матчей за применение силы против судьи, сообщила пресс-служба КХЛ.
Эпизод произошел во втором периоде матча FONBET чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:5). Дронов толкнул одного из арбитров в спину, за что получил дисциплинарный штраф до конца игры.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Дронова по п. 1.27 ст. 29 дисциплинарного регламента КХЛ (намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи), дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в заявлении лиги.
«Трактор» с 20 очками занимает 6-ю строчку в таблице Восточной конференции.
Сергей А.
Так то судейка дорогу преграждал до шайбы. С хрена ли дисква? Судью надо штрафовать. Кстати что там с неприкасаемым радулей за его базар и угрозы матом?
25.10.2025
Alexey Lobachev
Абсолютно согласен с судьями : кто смотрел матч, тот поймет - нервишки подлечит болезный, благо время свободное появилось.
24.10.2025
Статистик80
за обещение пса вы.бать судейку - ничего не дали, здесь за то, что матрас под коньки лезет пятёру выписали... может стоило Дронову клюшкой у.ать матраса
24.10.2025
Статистик80
судейских возглавляет конченный мразота
24.10.2025
За спорт!
Довели судьи Гришку, у нас спокойнее был.
24.10.2025
ёzhic8
Арбитру тоже пятеру тогда, за откровенное вмешательство в ход матча
24.10.2025
ёzhic8
Что-то в Челябинске не ладится, ни рыбы ни кокосов Воздух испортился , что-ли
24.10.2025
jgh
Лига гавно
24.10.2025
ValeraK
Если случайно, то несправедливое наказание. Если намеренно, то несправедливое наказание.
24.10.2025
Иваныч
Прав был Разин. Девочки обидчивые.
24.10.2025