Защитник «Трактора» Карпухин: «Мало голов забиваем, стоит, может, где-то трудовую шайбу забросить»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Начали неплохо, хорошо шайбой владели. Надо было голы забивать в первом периоде. Во втором отрезке нам соперник дважды забил. Мало бросаем по воротам. Нужно больше бросать, больше создавать, а не улучшать моменты. Мало голов забиваем: в прошлом матче — ноль, в этом — один. Стоит, может, где-то трудовую шайбу забросить. Сейчас сделаем работу над ошибками и будем готовиться к новой игре», — приводит слова Карпухина пресс-служба клуба.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 24-летний защитник сыграл за «Трактор» 14 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Челябинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 14 матчах.