Защитник «Трактора» Карпухин о победе над «Спартаком»: «Сыграли нормально, но можем лучше»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Спартак» — хорошая, организованная команда, с которой тяжело играть. Мы владели преимуществом и первый пропущенный гол не совсем вытекал из игры. В целом равная игра. В серии буллитов Ткачев забил, Фукале отбил, Шабанов забил — это три игрока, которые за минуту изменили настроение всего Челябинска. Игра перевернулась, и мы победили.

Мы сыграли нормально, но можно лучше. Понимаем, что есть над чем работать. По содержанию игры — хорошо, но в пропущенных шайбах не нужно допускать таких ошибок. На этом не надо зацикливаться, у нас память одного дня — сыграли игру, победили и забыли. Спасибо сопернику, что он указал на наши ошибки, чтобы в следующей игре уже не допускали их", — приводит «РБ Спорт» слова Карпухина.

«Трактор» с 14 очками в 10 матчах занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ