Защитник «Трактора» Карпухин: «Предлагал Беляеву скинуть перчатки, он отказался»

Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал о конфликте с форвардом «Спартака» Александром Беляевым.

23 сентября челябинцы уступили красно-белым (2:3 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Игровой момент. Предложил ему выплеснуть эмоции, он отказался. Потом он побежал на меня сломя голову, скажем так, убивать. Я сыграл на противоходе, он пролетел мимо. Предложил ему скинуть перчатки, он не согласился. Судья трактовал это как блокировку с моей стороны. Я подъехал и спасибо, что он разъяснил. Сказал мне, что он должен был как-то реагировать, потому что я схватил игрока «Спартака». Судье виднее», — приводит «РБ Спорт» слова Карпухина.

«Трактор» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 10 очками в 7 матчах. Команда проведет следующую игру 25 сентября дома против «Салавата Юлаева».