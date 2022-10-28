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КХЛ

Сегодня, 20:53

Телегин — о поражении от «Магнитки»: «Нахватал удалений в первом периоде. Подставил ребят»

Защитник «Трактора» Телегин назвал причины поражения от «Металлурга»
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причины поражения от «Металлурга» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Положительные впечатления от матча — только концовка третьего периода, когда мы начали догонять, — сказал Телегин. — В первом периоде я сыграл безобразно. Второй — тоже провел не лучшим образом. Надо было упрощать игру. Буду исправляться.

— В чем видите причины ошибок? Усталость, эмоции?

— Назвал бы это самоуверенностью. Местами пытаюсь чересчур что-то изобразить, когда надо упростить игру.

— Что случилось во втором периоде, когда «Трактор» много времени провел в своей зоне, а «Металлург» забил два гола?

— Надо было играть проще и упростить выход из зоны. Знали, что соперник постоянно идет в давление. Помню момент, когда Лайпсик или Майе заезжал в зону. Он посмотрел, а партнеров не было. Так он развернулся, доехал обратно до красной линии, сделал «улитку» и поехал снова в атаку, когда партнеры подключились. Нам надо поработать над глубиной в зоне атаки.

— Что помогло «Трактору» отыграть две шайбы в третьем периоде? Может быть, тренерская речь в раздевалке?

— Безусловно. Мы и сами понимали, что нельзя так проводить два периода. Я в первом периоде еще и нахватал удалений. Подставил ребят. Плохая игра для меня.

— Но у вас сегодня голевая передача.

— Да, но голевая — это хорошо, когда побеждаешь, а так толку от нее нет.

«Металлург» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков. Команда из Челябинска занимает 9-е место (21 очко).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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