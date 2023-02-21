Защитник «Витязя» Бусыгин получил денежный штраф

Защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин оштрафован по итогам матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3).

В конце второго периода он применил опасный силовой прием против одного из соперников.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Витязя» Ярослава Бусыгина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении лиги.

Отметим, что защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин был признан лучшим новичком прошедшей недели в КХЛ.