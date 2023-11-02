Защитника «Адмирала» Уильямса оштрафовали после матча с «Трактором»

Защитник «Адмирала» Колби Уильямс оштрафован по итогам матча с «Трактором» (2:3 ОТ) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Уильямс будет оштрафован по п. 1.3.2 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или в шею). Согласно регламенту, сумма штрафа должна составить от 100 до 500 тысяч рублей.

В матче с «Трактором» 28-летний канадец жестко встретил нападающего челябинцев Михаила Котляревского. За него вступился форвард «Трактора» Сергей Калинин, с которым подрался Уильямс.