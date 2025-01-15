Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:12

Защитника «Металлурга» Еременко выписали из больницы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Металлурга» Владислав Еременко выписан из больницы и продолжает восстановление после травмы.

18 декабря 25-летний хоккеист получил перелом бедренной кости в матче с «Автомобилистом» (4:2) в FONBET чемпионате КХЛ. Еременко перенес операцию в Магнитогорске. Сообщалось, что он выбыл из строя до конца сезона.

«Еременко выписали уже из больницы. Он в раздевалке команды каждый день, у него продолжается реабилитационный период. Он в Магнитогорске, работает в зале. По срокам сложно очень говорить. Понятно, хочется, чтобы он восстановился в этом сезоне, но это маловероятно», — приводит ответ пресс-службы клуба ТАСС.

В сезоне-2024/25 в активе Еременко 8 (3+5) набранных очков в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: ТАСС
1
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Группировка войск «Восток» сорвала действия двух инженерных групп ВСУ в ДНР
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
Маск назвал сломанной организацией подавшую на него в суд комиссию в США
Сегодня
Вчера
Неделя