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Сегодня, 10:56

Защитника минского «Динамо» Тимофея Ковгореня дисквалифицировали на два матча

Сергей Ярошенко
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал защитника минского «Динамо» Тимофея Ковгореню на два матча и выписал ему денежный штраф, сообщает пресс-служба лиги.

7 января в середине первого периода матча FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:0) игрок белорусского клуба ударил защитника армейцев Никиту Нестерова в область головы и шеи, за что получил пятиминутный штраф. Нестеров не смог продолжить матч.

В этом сезоне на счету 21-летнего Ковгорени девять матчей и одна результативная передача.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Никита Нестеров
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
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