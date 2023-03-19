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Сегодня, 13:56

Защитником «Нефтехимика» Воробьевым интересуются семь клубов

Михаил Зислис
Обозреватель
Защитник «Нефтехимика» Кирилл Воробьев.
Фото ХК «Нефтехимик»
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Как стало известно «СЭ», к капитану «Нефтехимика» Кириллу Воробьеву проявляют семь клубов КХЛ.

«В настоящее время Кирилл изучает все варианты, включая предложение от «Нефтехимика», который очень хочет оставить его у себя, — рассказал агент хоккеиста Глеб Чистяков. — Он впервые выходит на рынок свободных агентов и не намерен спешить с окончательным решением».

Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата и еще 2 (1+1) в 6 играх плей-офф. Также он установил рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.

«Нефтехимик» выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв «Ак Барсу» 2-4 в серии.

Кирилл Воробьев
Хоккей
ХК Нефтехимик
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