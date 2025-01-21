Зашитник СКА Педан назвал причины неудач команды в последних матчах

Защитник СКА Андрей Педан оценил последние результаты команды и рассказал об атмосфере, которая сложилась в коллективе.

«Нет какой-то одной причины последних поражений. В матче с «Локомотивом» нам не хватило реализации, а с «Северсталью» мы допустили много ошибок и не смогли помочь вратарю. В концовке того матча мы начали показывать активную и агрессивную игру, но нам просто не хватило времени для того, чтобы сравнять счет», — приводит слова хоккеиста Metaratings.ru.

Также Педан добавил, что в СКА нет игроков со слабым характером и команда будет работать на тем, чтобы вернуться в прежнюю форму и начать новую серию побед.

СКА после 45 матчей в текущем сезоне набрал 55 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч петербургская команда проведет дома против «Локомотива». Встреча состоится 21 января и начнется в 19:30 мск.