Пайгин: «Команда не может по щелчку пальцев перестроиться»

Новичок омского клуба Зият Пайгин рассказал о перестройке системы в «Авангарде».

— Как прошла адаптация в «Авангарде»?

— Все отлично, быстро влился в коллектив. Спасибо ребятам, многих знал здесь, но еще продолжаю осваиваться.

— Чем привлекло предложение омичей, какие задачи поставило руководство клуба?

— Задача у всех одна — выиграть Кубок и показывать лучшую игру. Предложение возникло, потому что последний месяц не играл в «Торпедо», просил обмен, и в итоге получилось, что оказался здесь. Видимо, «Авангарду» нужен был такой игрок. Основная функция защитника — это всегда оборона, а в атаке помогаешь по мере своих возможностей. Не скажу, что в «Авангарде» действую от печки, но необходимо не привозить в первую очередь. В принципе, вся пятерка должна действовать и впереди, и сзади. Последние два года я играл и в большинстве, и в меньшинстве, и в равных составах, стал своего рода универсалом, так что готов помогать команде в любой ситуации.

— Вы сразу же подписали трехлетний контракт — почему?

— Поступило такое предложение. Не думаю, что кто-то захотел бы подписывать меня только до конца сезона, потому что я бы становился неограниченно свободным агентом и мог бесплатно уйти. «Авангард» предложил хорошие условия, и я согласился. Здесь команда высокого уровня, которая бьется за Кубок. Хочется выигрывать и проявлять себя. Не хочу сказать, что «Торпедо» слабый клуб, он мне многое дал, но, видимо, пришло время мне сменить обстановку и двигаться дальше.

— Вы пришли в клуб сразу после отставки Дмитрия Рябыкина. Какой увидели обстановку в команде?

— Очень тяжело судить на контрасте, переходя из другой команды. Да, не все было гладко, но никто никого не обвинял в нежелании, в отсутствии старания и самоотдачи. Конечно, что-то не получается, но есть понимание, что только все вместе сможем выбраться из непростой ситуации. Все-таки, повторюсь, мне пока тяжело говорить об атмосфере из-за контраста. В «Торпедо» меня в последнее время отделили от основной команды, я катался со второй группой, а здесь попадаешь в коллектив, в раздевалку. Угнетенной атмосферы точно нет, ребята все понимают, это хоккейная жизнь, и это прежде всего игра. Мы должны играть в нее и доставлять болельщикам удовольствие.

— Есть понимание, как выбираться из кризиса?

— Конечно. Тут же еще смена тренера произошла, смена системы. Команда не может по щелчку пальцев перестроиться. При Рябыкине и раньше основной костяк играл в хоккей Хартли, и сейчас должна быть какая-то адаптация. Игроки должны все понять, все отработать на тренировках. Конечно, у Кравеца свое видение игры. Тренерский штаб знает, что на данный момент лучше для нас. Система Кравеца в двух словах? Игра в пас, Передачи четко в клюшку, не в круглый борт. Держать шайбу спокойнее, не торопиться, чтобы все в команде функционировали друг под друга. Я так понимаю, что раньше «Авангард» играл больше со вбросами в зону, сейчас мы стараемся больше играть в пас.