Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:40

Канарейкин раскритиковал легионеров «Спартака»: «Большое подспорье, которое не работает»

Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре легионеров «Спартака» в текущем сезоне КХЛ.

«Если взять позицию пяти спартаковских легионеров, то Ружичка — это один игрок, который соответствует этой позиции. Остальные у меня вызывают большие вопросы: защитник Чайковски, вратарь Рибар. В этом году не прогрессируют они. Если взять всю эту группу легионеров, то это большое подспорье «Спартака», которое не работает. Сейчас уже на флажке происходят эти изменения — они правильные и уже давно назревшие. Лучше дать работать молодым русским ребятам, которые будут прогрессировать и работать во благо «Спартака», — сказал Канарейкин «СЭ».

После 35 игр «Спартак» набрал 50 очков и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

В следующем матче красно-белые сыграют на выезде против ЦСКА. Встреча состоится 19 декабря, начало матча — в 19:30.

(Александр Абустин)

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Федор Канарейкин
Читайте также
Стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
Иван Букин: биография трехкратного чемпиона России и партнера Александры Степановой
У «Крыльев» долг в 1 млрд, и его не платят годамиа. Что опять заявил губернатор Федорищев
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Сегодня
Вчера
Неделя