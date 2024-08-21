Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:10

Заслуженный тренер России Новиков: «Расширение КХЛ в Сербию — политическая история. В этом нет ничего страшного»

Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о возможном появлении в КХЛ клуба из Сербии.

«Расширение КХЛ в Сербию — политическая история. В этом нет ничего страшного. Мы видим, сколько игроков в КХЛ, которые не собираются сдавать позиции. Поэтому можно в условном Белграде создать команду. Это надо делать с учетом того, что мы в хоккее занимаем лидирующие позиции. В любом случае решение расширить КХЛ было бы хорошим. Все знают, что наш хоккей — ведущий в мире», — сказал Новиков.

16 августа в СМИ появилась информация, что сербский клуб может войти в состав КХЛ. Из представителей страны в лиге IHL, где играют команды из Сербии, Хорватии и Словении, выступают только два клуба — «Црвена Звезда» и «Войводина».

Сборная Сербии играет в международном дивизионе 2А (4-й по уровню в системе) и занимает 31-е место в рейтинге ИИХФ.

В настоящий момент в КХЛ выступает 23 команды из 4 стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
Юрий Новиков
5
0
Читайте также
Тренер «Вашингтона» Карбери уверен: Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в новом сезоне
Бобровский получил награду «Лучший хоккеист России»
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Отказались от Шипачева, дали Разину новый контракт, проводили Мозякина. Что происходит с «Металлургом» в межсезонье КХЛ
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сиэтл» продлил контракт с Бенирсом на 7 лет

«Локомотив» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча Кубка Блинова