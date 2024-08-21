Заслуженный тренер России Новиков: «Расширение КХЛ в Сербию — политическая история. В этом нет ничего страшного»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о возможном появлении в КХЛ клуба из Сербии.

«Расширение КХЛ в Сербию — политическая история. В этом нет ничего страшного. Мы видим, сколько игроков в КХЛ, которые не собираются сдавать позиции. Поэтому можно в условном Белграде создать команду. Это надо делать с учетом того, что мы в хоккее занимаем лидирующие позиции. В любом случае решение расширить КХЛ было бы хорошим. Все знают, что наш хоккей — ведущий в мире», — сказал Новиков.

16 августа в СМИ появилась информация, что сербский клуб может войти в состав КХЛ. Из представителей страны в лиге IHL, где играют команды из Сербии, Хорватии и Словении, выступают только два клуба — «Црвена Звезда» и «Войводина».

Сборная Сербии играет в международном дивизионе 2А (4-й по уровню в системе) и занимает 31-е место в рейтинге ИИХФ.

В настоящий момент в КХЛ выступает 23 команды из 4 стран — России, Белоруссии, Казахстана и Китая.