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28 ноября, 21:53

Юрий Новиков: «Российские хоккейные руководители должны подумать о том, чтобы играть до мая»

Мария Гусева
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что КХЛ нужно увеличить сроки проведения сезона.

«Считаю, что наши хоккейные руководители должны подумать о том, чтобы играть до мая. Очевидно, что в 2024 году нас не будет на чемпионате мира. Надо увеличить количество игр и соревновательный период. У нас в конце февраля для некоторых команд заканчивается чемпионат! Это недопустимо, так как на них тратятся огромные деньги. Если мы реорганизуем календарь, то увидим другой хоккей. Зритель поверит в этот хоккей и свою команду. Никто не гарантирует победу в Кубке Гагарина. Но гарантировать зрителям самоотдачу игроков необходимо.

В таком случае хоккеисты будут оправдывать свои зарплаты, и к ним будет другое отношение. Это будет очень хорошая ступень для развития нашего хоккея. Сейчас, учитывая отсутствие международных соревнований, мы рискуем попасть в период стагнации. Хорошо, что есть люди, которые ищут пути развития для нашего хоккея", — цитирует «РБ Спорт» Новикова.

В феврале Международная федерация хоккея (ИИХФ) по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под своей эгидой на неопределенный срок.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
Юрий Новиков
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