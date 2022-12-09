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Сегодня, 11:36

Ишматов поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов поддержал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ со следующего сезона.

«Я за сокращение лимита на легионеров, — цитирует Ишматова «РБ Спорт». — Это логично. Много своих кадров, много дворцов спорта, есть тренеры, созданы приличные условия. Понимаю, что есть люди, которые хотят видеть иностранных игроков. Но не мы в такой ситуации виноваты, это на Западе разрушили хоккейный союз между Европой, Северной Америкой и Россией. У тренеров есть задача обучить новое поколение. На что, конечно, потребуется время, но это надо делать».

Ранее Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rafail-ishmatov-ya-za-sokrashhenie-limita-na-legionerov-e-to-na-zapade-razrushili-hokkejny-j-soyuz/
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