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Сегодня, 19:32

Владимир Крикунов: «Я поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, что думает об идее вылета худших команд из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Ввести систему вылета в КХЛ? Раньше в СССР же это было! Две последние команды играли с двумя первыми командами Первой лиги и разыгрывали места. Я сам так выходил с Минском, играли до мая месяца. Не надо делать сразу вылет из лиги, а делать вот такой переходной турнир. Пусть команды Высшей лиги, которые хотят в КХЛ, доказывают. Так будет справедливо. Вариантов много, что можно придумать. Я поддерживаю идею, чтобы худшие команды вылетали из КХЛ. Это было бы интересно! Мотивация у команд была бы сильной не попадать в эту зону», — цитирует Крикунова Legalbet.

Нынешняя система проведения лиги не подразумевает вылета команд. По итогам регулярного чемпионата первые восемь клубов Западной и Восточной конференций получают право участия в плей-офф, остальные — завершают сезон.

Источник: https://legalbet.ru/news/krikunov-ya-podderzhivayu-ideyu-chtobi-hudshie-komandi/
Хоккей
КХЛ
Владимир Крикунов
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