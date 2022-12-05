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Сегодня, 18:06

Владимир Юрзинов: «Если Билялетдинов возьмет все в свои руки, то «Ак Барс» выберется»

Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший прокомментировал возвращение Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса».

— Зинэтула Хайдярович — опытный тренер, который выигрывал много титулов. Даже его присутствие на скамейке добавит уверенности игрокам. Он будет ведущей персоной в тренерском штабе «Ак Барса». Я еще помню, как мы впервые столкнулись с ним в Евролиге в Финале четырех в сезоне 1998/99, когда Билялетдинов тренировал московское «Динамо», а я — финский «Ильвес». Уже тогда прослеживался его стиль, а команды всегда были организованные.

— Благодаря Билялетдинову команда может выбраться из такой ситуации?

— Если Билялетдинов возьмет все в свои руки, то «Ак Барс» выберется. Зинэтуле Хайдяровичу надо браться за дело по-настоящему. Чтобы исправить положение, нужна рука опытного наставника, — сказал Юрзинов «РБ Спорт».

Известный специалист выигрывал с казанским клубом чемпионат России в 2006 году и три Кубка Гагарина (в 2009, 2010 и 2018 годах).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-yurzinov-mladshij-esli-bilyaletdinov-voz-met-vse-v-svoi-ruki-to-ak-bars-vy-beretsya/
ХК Ак Барс
Владимир Юрзинов-младший
Зинэтула Билялетдинов
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