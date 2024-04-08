Быков пожелал «Локомотиву» удачи в финале Кубка Гагарина

Сегодня, 20:42
Заслуженный тренер России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход «Локомотива» в финал Кубка Гагарина.
«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 3:0.
«Могу только пожелать моим землякам хорошего отдыха, команде «Локомотив» удачи в финале! Зрителям интересного зрелища в финальной серии плей-офф!» — сказал Быков «СЭ».
Ярославцы победили в серии со счетом 4-0 и стали первыми финалистами Кубка Гагарина.
(Кристина Ивушкина)