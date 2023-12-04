Заварухин может покинуть пост главного тренера «Автомобилиста»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время руководство «Автомобилиста» может принять решение об увольнении главного тренера Николая Заварухина.

Заварухин возглавил команду 30 ноября 2021 года после ухода Билла Питерса. Он входил в тренерский штаб «Автомобилиста» в 2017-2019 годах, затем на протяжении двух сезонов работал главным тренером «Сибири», после чего летом 2021 года вновь вернулся в Екатеринбург.

После 39 матчей «Автомобилист» занимает седьмое место в таблице Восточной конеференции.