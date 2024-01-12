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Сегодня, 21:09

Заварухин назвал классной победу «Трактора» над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:1).

«Классная игра с нашей стороны. Настраивались на матч, на хорошего соперника. Сегодня все линии сыграли отлично. Встреча уровня плей-офф. Очень высокое качество игры от нас. Заслуженно победили. хочется всегда побеждать. Где-то иногда не получается. Мы над этим работаем. Ребята молодцы. Своей игрой они показывают, чего они стоят», — приводит слова Заварухина сайт челябинского клуба.

«Трактор» набрал 61 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 58 очками — на 7-й строчке «Востока».

Источник: Трактор
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
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