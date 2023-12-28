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Сегодня, 19:45

Заварухин назвал матч против «Сибири» одним из лучших в сезоне для «Трактора»

Алина Савинова
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин подвел итоги победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:0).

«Наша команда провела один из лучших матчей в этом сезоне. Конечно, были хорошие игры, но сегодня все линии сработали отлично. Сыграли по заданию, солидно, на это хотел бы обратить внимание. Шабанов прошлую игру сыграл очень плохо, пропустил три гола, поэтому мы его не поставили (смеется). Дронов сыграл отлично. Команда сыграла на ноль. Грубых ошибок он не совершал. Теперь он — игрок «Трактора», мы ему пожелали, чтобы он быстрее влился в наш коллектив. Парень позитивный, нам он только прибавит мощности и уверенности. Будет ли играть в большинстве, зависит от него», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.

«Трактор» с 55 очками после 45 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции. Команда Алексея Заварухина одержала третью победу подряд. У «Сибири» 48 очков за 46 игр и восьмая позиция в турнирной таблице «Востока».

3 января клуб из Новосибирска дома сыграет против «Адмирала». Челябинская команда в этот же день на выезде встретится с «Автомобилистом».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/12/28/525081.html
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