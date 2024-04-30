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Сегодня, 13:31

Заварухин назвал матчи между «Автомобилистом» и СКА в плей-офф плюсом для КХЛ

Алина Савинова
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин отметил, что возможность проведения финала серий плей-офф КХЛ между командами разных конференций пошла на пользу как болельщикам, так и самой лиге.

В сезоне-2023/24 со второго раунда Кубка Гагарина команды из Западной и Восточной конференций играли друг с другом. До этого клубы определяли сильнейшего в конференциях, после чего проходила финальная серия между победителями.

«Я считаю, это плюс. И не только для «Автомобилиста», но и для болельщиков. Плей-офф стал интереснее, намного непредсказуемее. И то, что сейчас с Питером мы сыграли, — это большой плюс для КХЛ, для болельщиков и для нас, конечно», — цитирует Заварухина ТАСС.

В завершившемся сезоне «Автомобилист» из Восточной конференции во втором раунде плей-офф со счетом 4-1 в серии победил СКА, представляющий Западную конференцию.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Николай Заварухин
Кубок Гагарина
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