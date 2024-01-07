Заварухин о поражении «Автомобилиста» от «Ак Барса»: «Не хватало трафика перед вратарем, чернового гола»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошо начали матч, хорошая атака была на старте игры, хороший гол забили. Потом пропустили непонятную шайбу. В первом периоде «Ак Барс» больше бросал, но мы неплохо подчищали. Во втором периоде пропустили решающий гол, была череда удалений, и соперник одно большинство в итоге реализовал. В третьем периоде у нас были моменты, немного не дожали, не хватило чернового гола. А так — много борьбы, полный стадион, отличный матч. В целом, мы неплохо проходили третью зону, не хватило трафика перед вратарем. Понимали, что соперник сыграет по заданию», — сказал Заварухин.

«Автомобилист» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 59 очками в 50 матчах.