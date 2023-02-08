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Сегодня, 02:55

Заварухин назвал причины поражения «Спартака» от минского «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы поменяли что-то в игре, во всяком случае попытались поменять. Что-то получилось, что-то нет. Что произошло во втором периоде? Такие микромоошибки, которые повлияли на исход матча. Но можно сказать, что мы сами эти ошибки совершили, соперники заставили. Во втором периоде пытались играть в такой же хоккей, как и в первом. Чтоб попроще, чтоб поймать соперников на контратаке», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Динамо» с 63 очками занимает 7-е место в Западной конференции. «Спартак» идет на 9-й строчке (58 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/07/509547.html
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