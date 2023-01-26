Заварухин объяснил, за счет чего «Автомобилист» обыграл «Динамо»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Вторая игра с «Динамо» за эту неделю, знали, что мобильная команда, в начале они хорошо двигались. 27 силовых, 21 блокшот — это здорово. Концовка нервная, неоправданные удаления, но спасибо ребятам, что выполнили установку. Выиграли у «Динамо» впервые с 2018? Команда вышла заряженной с начала, ребята бились в каждом моменте, были драки и много борьбы», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Автомобилист» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 70 очков. «Динамо» располагается на 5-й строчке в Западной конференции — 72 очка.