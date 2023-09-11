Заварухин: «Автомобилисту» в матче с «Нефтехимиком» не хватило чернового гола»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением о матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (0:1).

«Я считаю, что неплохое начало было — имели хорошие моменты для взятия ворот. Здорово вратарь соперника сыграл. Дальше — такой академичный хоккей, лишние передачи. Не было самого главного — завершения. Придумывали: где надо бросать — отдавали передачу. В третьем периоде имели большинство. Но без голов не выиграть игру. Чернового гола нам не хватило сегодня. Еще раз повторюсь, надо отдать должное вратарю соперника, который сегодня здорово сыграл», — приводит пресс-служба клуба слова Заварухина.

«Автомобилист» после 5 игр располагается на 2-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 7 очков. 14 сентября команда Заварухина снова сыграет против «Нефтехимика». Матч начнется в 17.00 по московскому времени.