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Сегодня, 03:43

Заварухин объяснил, почему «Автомобилист» ошибался в матче с «Ак Барсом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало, забили хорошие голы со стандартов. Когда повели 3:0, немного упустили нить игры. Бобков здорово сыграл, игроки блокировали много бросков, помогали вратарю. В третьем периоде сыграли по заданию, четко на контратаках. Был ли выход Бобкова под бывшую команду специальным? Не скрою, мы готовили его именно к «Ак Барсу», специально с Андреем Мезиным готовили. Множество ошибок? У соперника сильная, техничная и мастеровитая команда, они напрягали нас, имели хорошие моменты. Где-то и мы немножко недоработали», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Автомобилист» с 19-ю очками в 12 матчах лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» набрал 15 очков в 11 матчах и идет на 5-й строчке.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/29/502987.html
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