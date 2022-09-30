Заварухин объяснил, почему «Автомобилист» ошибался в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало, забили хорошие голы со стандартов. Когда повели 3:0, немного упустили нить игры. Бобков здорово сыграл, игроки блокировали много бросков, помогали вратарю. В третьем периоде сыграли по заданию, четко на контратаках. Был ли выход Бобкова под бывшую команду специальным? Не скрою, мы готовили его именно к «Ак Барсу», специально с Андреем Мезиным готовили. Множество ошибок? У соперника сильная, техничная и мастеровитая команда, они напрягали нас, имели хорошие моменты. Где-то и мы немножко недоработали», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Автомобилист» с 19-ю очками в 12 матчах лидирует в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» набрал 15 очков в 11 матчах и идет на 5-й строчке.