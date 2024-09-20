Заварухин — о победе над «Авангардом»: «Совсем другая игра, нежели была дома с «Барысом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (0:3).

«Совсем другая игра, нежели была дома с «Барысом». Здесь мы больше оборонялись, работали на контратаках. Там больше владели шайбой, но не хватило злости для гола, черновой шайбы. Противоположные матчи, но так бывает, идет чемпионат. Надо из каждой игры брать лучшее. По вратарям у нас был план, у Галкина была большая пауза, последний раз он играл в Нижнем Новгороде. Мы верим в Вову, классно сегодня отыграл и очень помог команде», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Авангард» потерпел четвертое поражение подряд и с 7 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции. «Автомобилист» с 9 очками — на первой строчке «Востока».