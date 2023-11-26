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Сегодня, 01:11

Заварухин — о победе над «Ладой»: «44 броска — количество, которое надо переработать в качество»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:2 ОТ).

«Хорошее начало, контроль шайбы был, команда сыграла по заданию, выполнила то, что просили. 44 броска — количество, которое надо переработать в качество, будем стараться на тренировках уделить этому вниманию. Изменили бригады большинства, где-то сработало, но не хватило третьего гола. Полный дворец, спасибо болельщикам, ребята полностью отдавались.

Гуркин и Ли на драфте отказов? Что-то не оправдали, если на драфте отказов. Подробности не хочется комментировать. Мы пользуемся ребятами из «Горняка»: вышел Баранов, у которого форма улетела в Самару, ему пришлось за ней слетать. Парень ловил на себя шайбу, выполнил себя роль. Усиление — вопрос скорее к директору клуба и спортивному директору», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Лада» с 46 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 42 очками — на шестой строчке.

Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
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