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Сегодня, 03:47

Заварухин — о победе над «Ладой»: «Автомобилисту» было тяжело выходить из-под прессинга»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Лады» (4:2).

«Тяжелый матч для нас, «Лада» бьется за плей-офф, быстрый хоккей со стороны соперника, нам тяжело было выходить из-под прессинга, вязли в своей зоне, много потерь. Хорошо, что моменты за нами почистил вратарь. Третий период можно занести в актив, хорошие моменты, в концовке чуть поменяли звенья, бригада меньшинства здорово оборонялась в концовке», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 68 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 42 очками — на 10-й строчке «Востока».

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
Николай Заварухин
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