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Сегодня, 04:52

Заварухин — о матче с «Нефтехимиком»: «Давно не выигрывали в Нижнекамске, очень рад этой победе»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

«Хорошее начало с нашей стороны, в первом периоде не реализовали свои моменты, по броскам выиграли период, но было неоправданное удаление, соперник наказал. Тяжелый, вязкий матч, хорошо, что сравняли. Давно не выигрывали в Нижнекамске, очень рад этой победе. Матч спецбригад? Посмотрим, что подтянуть, мы пропустили в меньшинстве, забили в большинстве, будем работать над этим компонентом», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на последнем, 12-м месте (9 очков). Команда проиграла третий матч подряд.

Николай Заварухин
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
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