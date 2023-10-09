Заварухин — о матче с «Нефтехимиком»: «Давно не выигрывали в Нижнекамске, очень рад этой победе»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

«Хорошее начало с нашей стороны, в первом периоде не реализовали свои моменты, по броскам выиграли период, но было неоправданное удаление, соперник наказал. Тяжелый, вязкий матч, хорошо, что сравняли. Давно не выигрывали в Нижнекамске, очень рад этой победе. Матч спецбригад? Посмотрим, что подтянуть, мы пропустили в меньшинстве, забили в большинстве, будем работать над этим компонентом», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на последнем, 12-м месте (9 очков). Команда проиграла третий матч подряд.