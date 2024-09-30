Заварухин — о поражении от «Ак Барса»: «Нельзя давать такой мастеровитой команде шансы»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:6).

«Гол «Ак Барса» нас словно немного в ступор вогнал, стали больше ошибаться, соперники этим воспользовались. Нельзя давать такой мастеровитой команде шансы, мы их дали много. На собрании после игры я сказал, что каждое последующее невынужденное удаление будет караться штрафом. Волк выбыл на две-три недели, Никита Миллер давал команде движение, это мы и просили у него», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Ак Барс» с 14 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 15 очками — на первой строчке.