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Сегодня, 07:25

Заварухин — о поражении от «Барыса»: «Невынужденная ошибка привела к голу в наши ворота»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:2 ОТ).

«Не скажу, что мы плохо начали, невынужденная ошибка привела к голу в наши ворота. Мне понравилось движение тройки Денежкин — Волк — Мэйсек, приятное впечатление оставила. Изначально был другой состав, Хрипунов приболел перед игрой», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» с 7 очками после 6 игр располагается на четвертом месте в таблице «Востока». «Барыс» набрал 3 балла за 5 встреч и идет на предпоследней, 11-й позиции.

Источник: Сайт КХЛ
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
Николай Заварухин

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