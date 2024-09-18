Заварухин — о поражении от «Барыса»: «Невынужденная ошибка привела к голу в наши ворота»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:2 ОТ).

«Не скажу, что мы плохо начали, невынужденная ошибка привела к голу в наши ворота. Мне понравилось движение тройки Денежкин — Волк — Мэйсек, приятное впечатление оставила. Изначально был другой состав, Хрипунов приболел перед игрой», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» с 7 очками после 6 игр располагается на четвертом месте в таблице «Востока». «Барыс» набрал 3 балла за 5 встреч и идет на предпоследней, 11-й позиции.