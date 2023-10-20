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Сегодня, 03:26

Заварухин: «Имели много бросков, но удачу надо заслужить, наверное, «Автомобилист» ее не заслужил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухи прокомментировал поражение от «Амура» (1:3) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Считаю, хорошее начало с нашей стороны — поменяли позиции в большинстве, ребята забили гол. Эта ошибка во втором большинстве привела к пропущенному голу, в большинстве должно быть больше собранности и концентрации. Имели много бросков, но удачу надо заслужить, наверное, мы ее не заслужили. Ошибка в большинстве? Я говорил — надо работать над концентрацией. Может, и стечение обстоятельств такие атаки — должно было быть «2 в 2», недоработали опять же, пропустили гол», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Амур» набрал 21 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Автомобилиста» — 26 очков и 3-е место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/19/521469.html
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