Николай Заварухин: «Непонятные удаления на ровном месте привели к поражению»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:4) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Равнодушных сегодня на льду не было. Был коллектив. Хорошее движение было, хорошие моменты создавали. Во втором периоде было четыре выхода «один в ноль», которые не реализовали. И непонятные удаления на ровном месте привели к поражению. Изменений в команде не было, потому что решили победный состав не менять. Появление Евгения Аликина в воротах также было заранее запланировано. И он держал команду в игре», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Торпедо» идет на 4-м месте в Западной конференции, набрав 30 очков в 23 матчах. «Автомобилист» — четвертый в Восточной конференции (28 очков в 24 матчах).