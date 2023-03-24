Заварухин рассказал, что стало главной причиной раннего вылета «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в комментарии «СЭ» рассказал, что стало главной причиной вылета команды из Екатеринбурга в серии с «Металлургом» (3:4).

— Не было ли мысли, что вам могут не простить поражение от «Магнитки»?

— Наверное, больше переживал за последнюю игру с Магнитогорском. Честно, не думал о контракте. Тем более что нужно было каждый день настраивать и восстанавливать ребят. Хотелось дать результат. Мне не стыдно за всю серию и за проделанную работу. Многие журналисты писали, что у «Автомобилиста» в серии с «Металлургом» вообще нет шансов, ставили на 1:4. Но мы отыграли здорово. У нас получилась интересная серия и для тренеров, и для болельщиков.

Где-то нас подвела игра в овертаймах. Скорее всего, здесь сказалось психологическое состояние команды после того, как соперник сравнивал. А так, мне было очень приятно находиться в этой атмосфере. Считаю, что самое главное в этом нелепом поражении — это вратарская тема. У нас травмировался Матссон, который набрал хорошую форму. Думаю, что с ним бы мы прошли дальше и дали бы бой следующему сопернику.

— У Бобкова, которому вынужденно пришлось стать стартером, больше были проблемы с психологией или «физикой»?

— Физическое состояние у него было хорошим. Наверное, он просто не попал в эту серию из-за психологического состояния.

В первом раунде плей-офф магнитогорская команда обыграла «Автомобилист» в серии со счетом 4-3, а после всухую проиграла «Авангарду» в четвертьфинале.

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