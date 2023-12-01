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Сегодня, 22:09

Заварухин рассказал об атмосфере на тысячном матче «Трактора» в КХЛ

Алина Савинова
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Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин поделился впечатлениями от матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:4). Челябинская команда провела свою тысячную игру в лиге.

«На юбилейном матче была классная атмосфера, некоторых ребят давно не видел, сейчас все внизу встретимся, пообщаемся. Такие матчи нужны, я считаю. По игре: мы дали фору хорошей команде. Подсказывали ребятам не удаляться, но сами дали этот шанс. Про усиление состава — хороший вопрос. Мы с руководством на связи, что-то оговаривали, хотим усилить некоторые позиции. Но от нас мало что зависит — именно от меня. Руководство работает, если будут какие-то трансферы, мы, конечно, объявим. Работа идет, кипит, но пока сказать конкретно ничего не могу», — приводит пресс-служба КХЛ слова Заварухина.

«Динамо» набрало 53 очка за 37 игр и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 42 очками после 37 матчей идет на 6-й строчке «Востока».

3 декабря московская команда сыграет на выезде с «Торпедо», клуб из Челябинска в этот же день примет ЦСКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/12/01/523913.html
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