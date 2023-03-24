Заварухин — о легионерах «Автомобилиста»: «Никто не филонил, многие играли в плей-офф с травмами»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в комментарии «СЭ» рассказал, доволен ли отдачей собственных легионеров в плей-офф.

— У нас ребята смотрят на профессионализм тех же Брукса Мэйсека, Кертиса Волка, Ника Эберта. В этом году все легионеры показывали хороший уровень. Не было такого, что кто-то филонил. Многие играли в плей-офф с температурой и травмами. Никто не говорил, что не будет играть. Тот же Да Коста провел хороший сезон — это мастер, от которого всегда ждешь чего-то большего.

Волк вообще себя не жалеет. Кертис — красавчик! Всегда ходит в зал, занимается дополнительно. Иной раз спросишь у него: «Что-нибудь болит? Может, дать паузу?» В ответ всегда: «Нет-нет. Я буду играть». Вообще никаких вопросов.

— Этот плей-офф доказал, что Мэйсек и Да Коста — кубковые игроки?

— Мэйсек — боец, и я знаю это. У Стефана тоже получился хороший плей-офф. Конечно, они все равно способны на большее. Надеюсь, что если Да Коста останется, то он покажет еще более удачную игру. Если возвращаться к Бруксу, то он забил очень хорошие голы. К нему нет никаких вопросов.

«Металлург» завершил прошедший регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте Восточной конференции с 83 очками в 68 матчах. В первом раунде плей-офф магнитогорская команда обыграла «Автомобилист» в серии со счетом 4-3, а после всухую проиграла «Авангарду» в четвертьфинале.

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