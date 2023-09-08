Завгородний рассказал о наиболее странной хоккейной традиции

Нападающий «Сочи» Дмитрий Завгородний ответил на вопрос о наиболее странной хоккейной традиции.

«Знаю, что люди ставят клюшки в мусорку, кто-то вообще в туалет с ними ходит. В Канаде очень много ребят со странными традициями: они потребляют определенную пищу, слушают определенную музыку. С ума сходят по-разному. Лично у меня одно суеверие — нужно жить без суеверий», — приводит слова Завгороднего Metaratings.ru.

Завгородний был выбран драфте НХЛ 2018 года «Калгари» под 198 номером. В сезоне-2020/21 он выступал за фарм-клуб «Калгари» — «Стоктон Хит». В АХЛ он провел 41 матч, в которых набрал 5 (1+4) очков.