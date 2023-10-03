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Сегодня, 13:04

Завьялов покинул пост главного тренера «Витязя»

Виктория Кравченко
Александр Завьялов.
Фото ХК &quot;Витязь&quot;
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов покинул свой пост. Он ушел по собственному желанию.

«Витязь» благодарит Александра Васильевича Завьялова за труд и желает успехов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В этом сезоне команда под руководством Завьялова провела в КХЛ 13 матчей и потерпела 11 поражений, расположившись на последнем месте в таблице Западной конференции.

53-летний Завьялов возглавил «Витязь» в мае 2023 года. Этот клуб стал первым для специалиста на посту главного тренера. До этого он работал ассистентом тренера в «Ак Барсе», «Тракторе», «Нефтехимике», «Амуре» и «Витязе».

ХК Витязь
Александр Завьялов
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