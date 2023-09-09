Завьялов: «Единственная проблема «Витязя» — проблема второго периода»

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хороший матч, я считаю. Хороший первый период, хороший третий. Единственная проблема — проблема второго периода. Нельзя так играть второй период. Уже сказал ребятам, что нападающие во втором периоде должны шайбу сохранять. Приезжая в зону соперника, они должны сохранять шайбу. Если при первом же столкновении игрок не сохраняет шайбу, а защитники не могут поменяться, так все и получается — соперник накладывает на ближней скамейке следующую смену, и у нас три минуты играет одно звено. Есть у нас такая небольшая проблемка. От этого и физически сразу проседаем. Но третий период точно понравился — движение и все остальное. Единственное — нужно забивать, использовать свои моменты. Завтра у нас новый матч. Будет непросто, однозначно. Нужно найти правильную мотивацию от тренерского штаба, донести до ребят. А завтра все будет видно», — цитирует пресс-служба КХЛ Завьялова.

«Трактор» набрал 5 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Витязь» находится на 11-й строчке в Западной конференции (2 очка).