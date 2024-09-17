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Сегодня, 16:40

Завьялов считает, что Якупов сумел ухватиться за свой шанс в «Куньлуне»

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Бывший главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал выступления форварда Наиля Якупова за «Куньлунь Ред Стар».

«Результат у Наиля налицо, статистика — упрямая вещь. Оказавшись перед сезоном без команды, человек прекрасно понимает, что у него последняя возможность, что за нее надо цепляться. И Наиль — молодец, он сделал это и показывает отличный хоккей», — цитирует Завьялова «РБ Спорт».

30-летний Якупов в августе заключил однолетний контракт с китайским клубом КХЛ. В первых трех матчах за новую команду первый номер драфта НХЛ-2012 забросил четыре шайбы.

Источник: РБ Спорт
Наиль Якупов
ХК Куньлунь Ред Стар

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